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Рада почала повертати закон про незаконне збагачення, але з бонусом для корупціонерів

Середа, 11 вересня 2019, 11:20
Рада почала повертати закон про незаконне збагачення, але з бонусом для корупціонерів

Верховна Рада за основу у першому читанні підтримала президентський законопроект, яким пропонується збільшити суму різниці між доходами і статками, після якої починається незаконне збагачення.

За відповідний законопроект 11 вересня проголосували 316 народних депутатів.

Також нардепи вдвічі скоротили строк підготовки законопроекту до другого читання.

У законопроекті, зокрема, пропонується підвищити мінімум збагачення, який дозволяє притягувати до відповідальності.

У проекті закону і пояснювальній таблиці до нього йдеться про активи на понад 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі - 255 тисяч гривень). Водночас у порівняльній таблиці до законопроекту йдеться про 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі – 204 тисячі гривень).

Законопроект №1031, який вніс президент Володимир Зеленський 29 серпня, передбачає доповнення Кримінального Кодексу статтею 368-5, згідно з якою незаконне збагачення карається "позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років". 

Попередня стаття, скасована Конституційним судом, передбачала покарання для тих, у кого різниця між доходами і статками становила тисячу неоподатковуваних мінімумів (17 тисяч гривень), тобто 960 тисяч гривень.

Уточнено: У перехідних положеннях Податкового кодексу йдеться, що для норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації правопорушень сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги - наразі 960,5 гривень.

Згідно з блогом в УП народної депутатки від "Голосу" Олександри Устінової, ця норма буде застосовуватися до запропонованої нової статті ККУ 368-5.

Тобто для осіб, які підпадають під відповідальність за незаконне збагачення, сума різниці між доходами і статками має становити не понад 255 тисяч гривень, а понад 14,4 млн гривень.

Згідно з порівняльною таблицею законопроекта – не понад 204 тис. грн, а понад 11,5 млн грн.

Крім того у скасованій версії статті незаконними вважались активи, "законність підстав набуття яких не підтверджено доказами". На думку Конституційного суду, це суперечило презумпції невинуватості. У проекті, який вніс Зеленський, такої фрази немає.

Також пропозиція президента відрізняється від попередньої норми тим, що передбачає єдиний ступінь тяжкості цього злочину. В той час як раніше покарання було різним: до 2 років для службовців, від 2 до 5 для тих, хто обіймає відповідальну посаду, і від 5 до 10 – особливо відповідальну посаду. В усіх випадках також була передбачена конфіскація майна.

Нагадаємо:

  • У червні Зеленський подавав проект закону, яким пропонувалося карати держслужбовців за сумнівні активи.
  • 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадакорупціяКонституція
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