Рада начала возвращать закон о незаконном обогащении, но с бонусом для коррупционеров

Верховная Рада за основу в первом чтении поддержала президентский законопроект, которым предлагается увеличить уровень незаконного обогащения за который могут привлечь к ответственности до 204-255 тысяч гривен.

За соответствующий законопроект 11 сентября проголосовали 316 народных депутатов.

Также нардепы вдвое сократили срок подготовки законопроекта ко второму чтению.

В законопроекте, в частности, предлагается повысить минимум обогащения, который позволяет привлекать к ответственности.

В проекте закона и пояснительной таблице к нему речь идет об активах более 15 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (255 тысяч гривен). В то же время в сравнительной таблице к законопроекту говорится о 12 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (204 тысячи гривен).

Законопроект №1031, который внес президент Владимир Зеленский 29 августа, предполагает дополнение Криминального Кодекса статьей 368-5, согласно которой незаконное обогащение наказывается "лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".

Предыдущая статья, отмененная Конституционным судом, предусматривала наказание для тех, у кого разница между доходами и состоянием составляла тысячу необлагаемых минимумов (17 тыс. грн).

Кроме того, в отмененной версии незаконными считались активы, "законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами". По мнению Конституционного суда, это противоречило презумпции невиновности. В проекте, который внес Зеленский, такой фразы нет.

Также предложение президента отличается от предыдущей нормы тем, что предусматривает единую степень тяжести этого преступления. В то время как раньше наказание было разным: до двух лет - для служащих, от двух до пяти - для тех, кто занимает ответственное положение, и от 5 до 10 - особо ответственное положение. Во всех случаях также была предусмотрена конфискация имущества.

Напомним: