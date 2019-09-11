Зловмисник закидав поліцейських гранатами під час затримання

10 вересня під час затримання фігурант кримінального провадження кинув у поліцейських дві гранати.

Джерело: поліція Київської області.

Деталі: Інцидент стався в Ірпінському районі під Києвом.

Чоловіка затримували за нанесення ножового поранення.

Підозрюваний забарикадувався у будинку, чинив спротив поліцейським, а потім кинув у їх бік дві гранати та намагався втекти.

Відзначається, що гранати не спрацювали, і правоохоронці таки затримали зловмисника.

Під час обшуку в його оселі виявили два боєприпаси, зброю, набої та ніж.