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Зловмисник закидав поліцейських гранатами під час затримання

Середа, 11 вересня 2019, 11:26

10 вересня під час затримання фігурант кримінального провадження кинув у поліцейських дві гранати.

Джерело: поліція Київської області.

Деталі: Інцидент стався в Ірпінському районі під Києвом.

Чоловіка затримували за нанесення ножового поранення.  

 

Підозрюваний забарикадувався у будинку, чинив спротив поліцейським, а потім кинув у їх бік дві гранати та намагався втекти.

 

Відзначається, що гранати не спрацювали, і правоохоронці таки затримали зловмисника.

Під час обшуку в його оселі виявили два боєприпаси, зброю, набої та ніж.

Українська правда
Теми: Київська областьполіція
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