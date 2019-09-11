Зловмисник закидав поліцейських гранатами під час затримання
10 вересня під час затримання фігурант кримінального провадження кинув у поліцейських дві гранати.
Джерело: поліція Київської області.
Деталі: Інцидент стався в Ірпінському районі під Києвом.
Чоловіка затримували за нанесення ножового поранення.
Підозрюваний забарикадувався у будинку, чинив спротив поліцейським, а потім кинув у їх бік дві гранати та намагався втекти.
Відзначається, що гранати не спрацювали, і правоохоронці таки затримали зловмисника.
Під час обшуку в його оселі виявили два боєприпаси, зброю, набої та ніж.
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