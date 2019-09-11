Злоумышленник забросал полицейских гранатами во время задержания

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Среда, 11 сентября 2019, 11:26

10 сентября во время задержания фигурант уголовного производства бросил в полицейских две гранаты.

Источник: полиция Киевской области.

Детали: Инцидент произошел в Ирпенском районе под Киевом.

Мужчину задерживали за нанесение ножевого ранения.

 

Подозреваемый забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался убежать.

 

Отмечается, что гранаты не сработали, и правоохранители все-таки задержали злоумышленника.

Во время обыска в его доме обнаружили два боеприпасы, оружие, патроны и нож.

Украинская правда

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Темы: Киевская область полиция


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