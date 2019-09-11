Злоумышленник забросал полицейских гранатами во время задержания

10 сентября во время задержания фигурант уголовного производства бросил в полицейских две гранаты.

Источник: полиция Киевской области.

Детали: Инцидент произошел в Ирпенском районе под Киевом.

Мужчину задерживали за нанесение ножевого ранения.

Подозреваемый забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался убежать.

Отмечается, что гранаты не сработали, и правоохранители все-таки задержали злоумышленника.

Во время обыска в его доме обнаружили два боеприпасы, оружие, патроны и нож.