Злоумышленник забросал полицейских гранатами во время задержания
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Среда, 11 сентября 2019, 11:26
10 сентября во время задержания фигурант уголовного производства бросил в полицейских две гранаты.
Источник: полиция Киевской области.
Детали: Инцидент произошел в Ирпенском районе под Киевом.
Мужчину задерживали за нанесение ножевого ранения.
Подозреваемый забаррикадировался в доме, оказывал сопротивление полицейским, а затем бросил в их сторону две гранаты и пытался убежать.
Отмечается, что гранаты не сработали, и правоохранители все-таки задержали злоумышленника.
Во время обыска в его доме обнаружили два боеприпасы, оружие, патроны и нож.
Украинская правда
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