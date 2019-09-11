Росія в ЄСПЛ змінила дату, з якої окуповує Крим

Російська Федерація змінила офіційну позицію щодо дати, від якої вона отримала контроль над Кримським півостровом.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Нову дату оголосив уповноважений Росії при ЄСПЛ Михаїл Галперін. За його словами, Росія згідна визнати свою відповідальність за дотримання прав людини в Криму починаючи від 18 березня 2014 року.

"До 18 березня всю відповідальність за дотримання прав людини несе Україна", - пояснив він.

У поясненнях РФ, наданих Суду, йдеться також про те, що від цієї дати, за визнанням Росії, на кримському півострові почала діяти система російських органів влади. Яким чином цього дня українська влада перетворилася на російську, Галперін не уточнив.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше у поясненнях до ЄСПЛ Росія визнавала свій контроль в Криму з 21 березня 2014 року. У виступі Галперіна не було пояснень щодо того, що стало причиною зміни позиції.