Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія в ЄСПЛ змінила дату, з якої окуповує Крим

Середа, 11 вересня 2019, 12:15
Росія в ЄСПЛ змінила дату, з якої окуповує Крим

Російська Федерація змінила офіційну позицію щодо дати, від якої вона отримала контроль над Кримським півостровом.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Нову дату оголосив уповноважений Росії при ЄСПЛ Михаїл Галперін. За його словами, Росія згідна визнати свою відповідальність за дотримання прав людини в Криму починаючи від 18 березня 2014 року.

"До 18 березня всю відповідальність за дотримання прав людини несе Україна", - пояснив він.

У поясненнях РФ, наданих Суду, йдеться також про те, що від цієї дати, за визнанням Росії, на кримському півострові почала діяти система російських органів влади. Яким чином цього дня українська влада перетворилася на російську, Галперін не уточнив.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше у поясненнях до ЄСПЛ Росія визнавала свій контроль в Криму з 21 березня 2014 року. У виступі Галперіна не було пояснень щодо того, що стало причиною зміни позиції.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримЄСсудправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: