Россия в ЕСПЧ изменила дату, с которой оккупирует Крым

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Среда, 11 сентября 2019, 12:15

Российская Федерация изменила официальную позицию относительно даты, с которой она получила контроль над Крымским полуостровом.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Новую дату объявил уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Галперин. По его словам, Россия согласна признать свою ответственность за соблюдение прав человека в Крыму начиная с 18 марта 2014 года.

"До 18 марта всю ответственность за соблюдение прав человека несет Украина", - пояснил он.

В объяснениях РФ, представленных Суду, говорится также о том, что с этой даты, по признанию России, на крымском полуострове начала действовать система российских органов власти. Каким образом с этого дня украинская власть превратилась в российскую, Галперин не уточнил.

Как сообщала "Европейская правда", ранее в пояснениях к ЕСПЧ Россия признавала свой контроль в Крыму с 21 марта 2014 года. В выступлении Галперина не было объяснений относительно того, что стало причиной изменения позиции.

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Темы: Крым ЕС суд права человека


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