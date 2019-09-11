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Україна просить ЄСПЛ визнати, що РФ окуповує Крим з 27 лютого 2014 року

Середа, 11 вересня 2019, 12:49

На слуханнях у Європейському суді з прав людини Україна доводить, що Росія здійснює повний контроль за Кримом з лютого 2014 року і відтоді несе всю відповідальність за порушення прав людини на півострові.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Відповідні аргументи виклав британський юрист Бен Еммерсон, який входить у юридичну команду України.

"Очевидно, що Росія отримала ефективний контроль від 27 (лютого 2014 року), коли встановила військові блокпости по Криму", - заявив, зокрема, він.

"У цей день російські сили відкрито вдерлися до Криму повітрям, морем і по землі. Вони блокували та знерухоміли українські військові частини... О 4 ранку російський спецназ штурмував Верховну раду Криму, а згодом депутатів під дулом зброї привели до будівлі парламенту", - нагадав він про події того часу, навівши й інші конкретні приклади того, як Росія взяла під контроль події в Криму.

На підставі цього, вважає українська сторона, ЄСПЛ має визнати "ефективний контроль" РФ в Криму і її повну відповідальність за події на півострові.

Як повідомлялося, Російська Федерація змінила офіційну позицію щодо дати, від якої вона отримала контроль над Кримським півостровом. За словами представника РФ, Росія згідна визнати свою відповідальність за дотримання прав людини в Криму починаючи від 18 березня 2014 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримЄСсудРосія
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