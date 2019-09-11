Украина просит ЕСПЧ признать, что РФ контролирует Крым с 27 февраля 2014 года

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Среда, 11 сентября 2019, 12:49

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Соответствующие аргументы изложил британский юрист Бен Эммерсон, который входит в юридическую команду Украины.

"Очевидно, что Россия получила эффективный контроль с 27 (февраля 2014-го), когда установила военные блокпосты по Крыму", - заявил, в частности, он.

"В этот день российские силы открыто ворвались в Крым по воздуху, морю и по земле. Они блокировали и обездвижили украинские воинские части... В 4 утра российский спецназ штурмовал Верховный совет Крыма, а затем депутатов под дулами оружия привели в здание парламента", - напомнил он о событиях того времени, приведя и другие конкретные примеры того, как Россия взяла под контроль события в Крыму.

На основании этого, считает украинская сторона, ЕСПЧ должен признать "эффективный контроль" РФ в Крыму и ее полную ответственность за события на полуострове.

Как сообщалось, Россия изменила официальную позицию относительно даты, с которой она получила контроль над Крымским полуостровом. По словам представителя РФ, Россия согласна признать свою ответственность за соблюдение прав человека в Крыму начиная с 18 марта 2014 года.

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Темы: Крым ЕС суд Росcия


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