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Найближчі дні в Україні буде тепло й сухо, але насувається похолодання

Середа, 11 вересня 2019, 14:37

Найближчої доби в Україні збережеться тепла і суха погода.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У четвер - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; в Криму та Приазов'ї - північно-східний, 5-10 м/с, окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 18°, вдень 24-29°; в Карпатах вночі 5-8°, вдень 12-17°.

У Києві опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; Температура вночі 11-13°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 12 вересня найвища температура вдень була 31,9 в 1909р., найнижча вночі 4,3 в 1893р.

На 13 вересня синоптики також прогнозують погоду без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; днем 24-29°.

У Києві в п'ятницю – без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.

11 вересня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 20-23°, в Дніпрі в межах Києва 20°.

Синоптик Наталка Діденко радить скористатися підсвіченою сонцем погодою, яка заслуговує на "метеорологічний Оскар", – адже в суботу та неділю холодний атмосферний фронт принесе в Україну дощі та похолодання.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
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