В ближайшие дни в Украине будет тепло и сухо, но надвигается похолодание

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Среда, 11 сентября 2019, 14:37

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая и сухая погода.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

В четверг – без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в Криму и Приазовье - северо-восточный, 5-10 м/с, отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 18°, днем 24-29°; в Карпатах ночью 5-8°, днем 12-17.

В Киеве осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; Температура ночью 11-13°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 12 сентября самая высокая температура днем была 31,9 в 1909г., самая низкая ночью 4,3 в 1893г.

На 13 сентября синоптики также прогнозируют погоду без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днём 24-29°.

В Киеве в пятницу – без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 25-27°.

11 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, в Днепре в пределах Киева 20°.

Синоптик Наталья Диденко советует воспользоваться погодой, которая заслуживает "метеорологического Оскара" - ведь в субботу и воскресенье холодный атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание.

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Темы: погода


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