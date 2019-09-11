Росія доводить у Страсбурзі, що Україною керують фашисти та Захід

Представники Росії на слуханнях у Європейському суді з прав людини щодо Криму будують лінію захисту, зокрема, на тому, що Україна перед та після анексії Криму була керована негідними силами.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Цьому присвятили частину своїх виступів уповноважений Росії при ЄСПЛ Михайло Галперін та британський юрист Міхаель Свейнстон, що є керівником групи юристів, які готували позицію Росії.

Зокрема, Галперін кількаразово наголосив, що після Революції гідності владу в Україні отримали "фашисти". "Керівні посади в державі перейшли до неофашистської партії "Свобода", в тому числі керівництво правоохоронними органами, та до партії "Правий сектор", - заявив він.

Свейнстон натомість наполягає, що політика України щодо Криму після його незаконної анексії (у виступах представників РФ вона названа "приєднанням") формувалася зовнішніми силами. Значну частину свого виступу він присвятив розповіді про те, як західні уряди – переважно США, але також згадувалися Велика Британія та Нідерланди – через урядові та неурядові фонди надавали допомогу українським громадським організаціям, які опікуються питаннями Криму.

Основана увага була приділена Українській гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ) та її керівникові Аркадію Бущенку, а також Марії Томак, "яку просувала Харківська правозахисна група". Перерахувавши численні правозахисні проєкти із закордонним фінансуванням, які вони виконували, захисник РФ також провів аналогію із допомогою Заходу в Грузії та зробив висновок, що події в Україні в 2014 році були інспіровані ззовні.

Суд на даній стадії лише заслуховує сторони і не реагував на аргументи РФ.