Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія доводить у Страсбурзі, що Україною керують фашисти та Захід

Середа, 11 вересня 2019, 14:47

Представники Росії на слуханнях у Європейському суді з прав людини щодо Криму будують лінію захисту, зокрема, на тому, що Україна перед та після анексії Криму була керована негідними силами.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Цьому присвятили частину своїх виступів уповноважений Росії при ЄСПЛ Михайло Галперін та британський юрист Міхаель Свейнстон, що є керівником групи юристів, які готували позицію Росії.

Зокрема, Галперін кількаразово наголосив, що після Революції гідності владу в Україні отримали "фашисти". "Керівні посади в державі перейшли до неофашистської партії "Свобода", в тому числі керівництво правоохоронними органами, та до партії "Правий сектор", - заявив він.

Свейнстон натомість наполягає, що політика України щодо Криму після його незаконної анексії (у виступах представників РФ вона названа "приєднанням") формувалася зовнішніми силами. Значну частину свого виступу він присвятив розповіді про те, як західні уряди – переважно США, але також згадувалися Велика Британія та Нідерланди – через урядові та неурядові фонди надавали допомогу українським громадським організаціям, які опікуються питаннями Криму.

Основана увага була приділена Українській гельсінській спілці з прав людини (УГСПЛ) та її керівникові Аркадію Бущенку, а також Марії Томак, "яку просувала Харківська правозахисна група". Перерахувавши численні правозахисні проєкти із закордонним фінансуванням, які вони виконували, захисник РФ також провів аналогію із допомогою Заходу в Грузії та зробив висновок, що події в Україні в 2014 році були інспіровані ззовні.

Суд на даній стадії лише заслуховує сторони і не реагував на аргументи РФ.

Теми: Росіясудправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Росія
ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак
Російські генерали, танки-камікадзе, касетні боєприпаси – головне про війну за тиждень
Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"
Останні новини
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: