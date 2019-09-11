Россия доказывает в Страсбурге, что Украиной управляют фашисты и Запад

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Среда, 11 сентября 2019, 14:47

Представители России на слушаниях в Европейском суде по правам человека по Крыму строят линию защиты, в частности, на том, что Украина до и после аннексии Крыма управлялась недостойными силами.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Этому посвятили часть своих выступлений уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Галперин и британский юрист Михаэль Свейнстон, руководитель группы юристов, готовивших позиции России.

В частности, Галперин несколько раз подчеркнул, что после Революции достоинства власть в Украине получили "фашисты". "Руководящие должности в государстве перешли к неофашистской партии "Свобода", в том числе руководство правоохранительными органами, и партии "Правый сектор", - заявил он.

Свейнстон в свою очередь настаивает, что политика Украины по Крыму после его незаконной аннексии (в выступлениях представителей РФ она названа "присоединением") формировалась внешними силами. Значительную часть своего выступления он посвятил рассказу о том, как западные правительства - преимущественно США, но также упоминались Великобритания и Нидерланды - через правительственные и неправительственные фонды оказывали помощь украинским общественным организациям, которые занимаются вопросами Крыма.

Основное внимание было уделено Украинскому Хельсинкскому союзу по правам человека (УХСПЧ) и его руководителю Аркадию Бущенко, а также Марии Томак, "которую продвигала Харьковская правозащитная группа". Перечислив многочисленные правозащитные проекты с зарубежным финансированием, которые они выполняли, защитник РФ также провел аналогию с помощью Запада в Грузии и сделал вывод, что события в Украине в 2014 году были инспирированы извне.

Суд на данной стадии только заслушивает стороны и не реагировал на аргументы РФ.

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Темы: Росcия суд права человека


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