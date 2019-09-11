Бухгалтер столичного вишу 7 років отримувала зарплату неіснуючого працівника

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Середа, 11 вересня 2019, 15:46

Екс-бухгалтера Національного педагогічного університету судитимуть за те, що вона 7 років отримувала зарплату неіснуючого працівника.

Джерело: прес-служба прокуратури Києва.

Дослівно: "Направлено до суду обвинувальний акт відносно колишнього бухгалтера Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова".

Деталі: У 2012 році бухгалтер вигадала неіснуючу особу, внесла відомості про неї до програмного забезпечення для автоматизованого розрахунку заробітної плати і упродовж 2012-2019 років отримувала у касі університету зарплату замість вигаданого працівника.

Підозрювана завдала державі збитків на суму майже 800 тисяч гривень.

Зловмисниці інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 ККУ). Їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

Під час досудового слідства підозрювана, яка наразі звільнена з посади, відшкодувала до бюджету майже 500 тисяч гривень.

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Теми: Київ освіта корупція


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