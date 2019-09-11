Бухгалтер столичного вуза 7 лет получала зарплату несуществующего работника

Экс-бухгалтера Национального педагогического университета будут судить за то, что она 7 лет получала зарплату несуществующего работника.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева.

Дословно: "Направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего бухгалтера Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова".

Детали: В 2012 году бухгалтер придумала несуществующую личность, внесла сведения о ней в программное обеспечение для автоматизированного расчета заработной платы и на протяжении 2012-2019 годов получала в кассе университета зарплату вместо выдуманного работника.

Подозреваемая нанесла государству ущерб на сумму почти 800 тысяч гривен.

Злоумышленнице инкриминируют завладение чужим имуществом путем обмана (ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 УК). Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Во время досудебного следствия подозреваемая, которая сейчас уволена с должности, возместила в бюджет почти 500 тысяч гривен.



