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Естонський міністр пропонує скасувати безвіз для України

Середа, 11 вересня 2019, 16:27
Естонський міністр пропонує скасувати безвіз для України

Міністр внутрішніх справ Естонії, голова Консервативної народної партії Март Хельме розпорядився з'ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України, які приїжджають до Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Хельме, представити парламенту відповідні законодавчі ініціативи він має намір вже цієї осені.

Він додав, що лідери EKRE заздалегідь припускали: щойно Україна отримає безвізовий режим з ЄС, вона стане "троянським конем".

"Троянським конем зокрема і для Росії, тому що ті, хто приїжджають сюди, не стільки українці, як росіяни зі сходу України, зросійщені українці або просто гомо-совєтікуси. Цей міграційний тиск зі сходу на нас дуже сильний, і він продовжує посилюватися", - підкреслив Хельме.

Міністр додав, що повністю скасувати міграцію не вийде, але Естонія повинна мати можливість вирішувати, кого, в якій кількості, на який термін і на яких умовах впускати.

Скасувати право безвізового режиму для громадян України неможливо і не в інтересах Естонії, заперечив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

"Одностороннє скасування короткострокового безвізового режиму для громадян України з боку Естонії нерозумне і юридично неможливе", - сказав Рейнсалу.

"Крім виконання Україною об'єктивних умов, це рішення було чітким політичним кроком Євросоюзу, і відмова від нього не відповідає нашим інтересам в підтримці інтеграції України в Євросоюз", - пояснив він.

Віцеголова комісії із закордонних справ Рійгікогу Марко Міхкельсон (Партія реформ) вважає, що уряд Юрі Ратаса крок за кроком змінює курс зовнішньої політики Естонії. Так Міхкельсон прокоментував ініціативу міністра внутрішніх справ позбавити українців права безвізового в'їзду в Естонію.

"Навіть Путін не називав Україну троянським конем для Європи. Тепер це зробив член уряду Естонії", - заявив він.

"Від системи безвізових відносин Естонія завжди більше виграє, ніж втрачає. Україна не є проблемою незаконної імміграції. Не будемо забувати, що Україна і за нас бореться проти російської агресії. За останні 24 години на фронті було поранено шістьох українських солдат", - додав Міхкельсон.

Теми: Естоніябезвіз
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