Эстонский министр предлагает отменить безвиз для Украины

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в Эстонию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Хельме, представить парламенту соответствующие законодательные инициативы он намерен уже этой осенью.

Он добавил, что лидеры EKRE заранее предполагали: как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет "троянским конем".

"Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, как русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус. Это миграционное давление с востока на нас очень сильно, и оно продолжает усиливаться", - подчеркнул Хельме.

Министр добавил, что полностью отменить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

Отменить право безвизового режима для граждан Украины невозможно и не в интересах Эстонии, возразил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна", - сказал Рейнсалу.

"Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз", - пояснил он.

Вице-председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) считает, что правительство Юри Ратаса шаг за шагом меняет курс внешней политики Эстонии. Так Михкельсон прокомментировал инициативу министра внутренних дел лишить украинцев права безвизового въезда в Эстонию.

"Даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы. Теперь это сделал член правительства Эстонии", - заявил он.

"От системы безвизовых отношений Эстония всегда больше выигрывает, чем теряет. Украина не является проблемой с точки зрения незаконной иммиграции. Не будем забывать, что Украина и за нас борется против российской агрессии. За последние 24 часа на фронте были ранены шесть украинских солдат", - добавил Михкельсон.