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Дубілет "випав в осад" від кількості паперу в Кабміні

Середа, 11 вересня 2019, 17:17

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пообіцяв удвічі скоротити використання паперу в уряді і перевести документи цифровий формат.

Джерело: Instagram міністра

Пряма мова: "Ви навіть не уявляєте, скільки паперу витрачають органи влади. Мені тут недавно показали бюджети на закупівлю паперу, я випав в осад".

Деталі: Дубілет пообіцяв назвати суми, які витрачаються Кабміном. Міністр має намір поліпшити бізнес-процес.

Пряма мова: "Позбутися від паперу - це не про екологію (хоча теж важливо). Це про неефективні бізнес-процеси, про тисячі чиновників і мільйони громадян, які даремно витрачають свій час і таланти. Будемо процес за процесом все і вся спрощувати і переводити в цифру. Я зобов'язуюсь скоротити споживання паперу в Кабміні в наступному році мінімум в 2 рази".

 

Що сталося раніше: Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет доручив припинити купувати уряду папір для блокнотів, тому що це "марна трата грошей".

Нагадаємо:

Дубілет пообіцяв у своєму інстаграмі щодня викладати "замальовки про внутрішню кухню Кабміну".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрів
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