Дубилет "выпал в осадок" от количества бумаги в Кабмине

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет пообещал сократить количество используемой в правительстве бумаги в два раза и перевести документы в цифровой формат.

Источник: Instagram министра

Прямая речь. "Вы даже не представляете, сколько бумаги расходуют органы власти. Мне тут недавно показали бюджеты на закупку бумаги, я выпал в осадок".

Детали: Дубилет пообещал назвать суммы, которые расходуются Кабмином. Министр намерен улучшить бизнес-процесс.

Прямая речь: "Избавиться от бумаги – это не про экологию (хотя тоже важно). Это про неэффективные бизнес-процессы, про тысячи чиновников и миллионы граждан, которые зря тратят свое время и таланты. Будем процесс за процессом все и вся упрощать и переводить в цифру. Я обязуюсь сократить потребление бумаги в Кабмине в следующем году минимум в 2 раза".

Что произошло ранее: Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить покупать правительству бумагу для блокнотов, потому что это "пустая трата денег".

Напомним: