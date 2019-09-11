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Дубилет "выпал в осадок" от количества бумаги в Кабмине

Среда, 11 сентября 2019, 17:17

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет пообещал сократить количество используемой в правительстве бумаги в два раза и перевести документы в цифровой формат.

Источник:  Instagram министра

Прямая речь. "Вы даже не представляете, сколько бумаги расходуют органы власти. Мне тут недавно показали бюджеты на закупку бумаги, я выпал в осадок".

Детали: Дубилет пообещал назвать суммы, которые расходуются Кабмином. Министр намерен улучшить бизнес-процесс.

Прямая речь: "Избавиться от бумаги – это не про экологию (хотя тоже важно). Это про неэффективные бизнес-процессы, про тысячи чиновников и миллионы граждан, которые зря тратят свое время и таланты. Будем процесс за процессом все и вся упрощать и переводить в цифру. Я обязуюсь сократить потребление бумаги в Кабмине в следующем году минимум в 2 раза".

 

Что произошло ранее: Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить покупать правительству бумагу для блокнотов, потому что это "пустая трата денег".

Напомним:

  • Дубилет пообещал в своем инстаграме каждый день выкладывать "зарисовки о внутренней кухне Кабмина".

Валентина Романенко, УП

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Темы: Кабинет министров
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