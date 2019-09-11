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Небезпечні відходи на звичайне звалище: відому компанію упіймали на шахрайстві

Середа, 11 вересня 2019, 18:22

Приватна фірма за сприяння держпідприємства "Укргазвидобування" звозила небезпечні для здоров’я людей відходи на звичайне звалище та завдала збитків державі на 15 мільйонів. 

Джерело: сайт Державного бюро розслідувань, сайт Служби безпеки України

Деталі: Слідчі теруправління ДБР в Києві викрили схему заволодіння коштами одного із держпідприємств під час утилізації відходи буріння. 

Як повідомляють в СБУ, учасниками схеми були посадовці  "Укргазвидобування". Разом із представниками комерційної структури вони протягом 2017-2019 років налагодили схему привласнення коштів, виділених на утилізацію відходів. 

Як йдеться в повідомленні, заволодіння коштами стало можливим завдяки бездіяльності чиновників Держекоінспекції. 

Співробітники ДБР задокументували, що утилізації взагалі не відбувалось, натомість буровий шлам вивозили на звичайний полігон побутових відходів.  

Приватна фірма за сприяння держпідприємства “Укргазвидобування” звозила небезпечні для здоров’я людей відходи на звичайне звалище та завдала збитків державі на 15 мільйонів
Приватна фірма за сприяння держпідприємства “Укргазвидобування” звозила небезпечні для здоров’я людей відходи на звичайне звалище та завдала збитків державі на 15 мільйонів
Приватна фірма за сприяння держпідприємства “Укргазвидобування” звозила небезпечні для здоров’я людей відходи на звичайне звалище та завдала збитків державі на 15 мільйонів

"Під час тимчасового зберігання відходів буріння не було дотримано екологічних вимог, що призвело до забруднення навколишнього середовища", - додали в СБУ.  

За повідомленням правоохоронців, утилізація небезпечних відходів безпосередньо загрожувала життю та здоров’ю громадян. Згідно з результатами лабораторних досліджень такі відходи потребують спеціальної процедури захоронення. 

Під час обшуків в офісних приміщеннях та місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність. 

Дослівно: "Наразі планується повідомлення про підозру іншим фігурантам провадження, серед яких представники державних контролюючих органів. "

Нагадуємо:

  • 11 вересня в держкомпанії "Укргазвидобування", яка входить в групу "Нафтогазу", проводили обшуки представники органів Генпрокуратури, ДБР і СБУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: екологіяДБРСБУ
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