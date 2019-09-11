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Опасные отходы на обычную свалку: известную компанию поймали на мошенничестве

Среда, 11 сентября 2019, 18:22

Частная фирма при содействии госпредприятия "Укргаздобыча" свозила опасные для здоровья людей отходы на обычную свалку и нанесла ущерб государству на 15 миллионов. 

Источник: сайт Государственного бюро расследований, сайт Службы безопасности Украины

Детали: Следователи теруправления ГБР в Киеве разоблачили схему завладения средствами одного из госпредприятий при утилизации отходов бурения.

Как сообщают в СБУ, участниками схемы были должностные лица "Укргаздобычи". Вместе с представителями коммерческой структуры они в течение 2017-2019 годов наладили схему присвоения средств, выделенных на утилизацию отходов.

Как говорится в сообщении, завладение средствами стало возможным благодаря бездеятельности чиновников Госэкоинспекции.

Сотрудники ГБР задокументировали, что утилизации вообще не происходило, зато буровой шлам вывозили на обычный полигон бытовых отходов.

 
 

Частная фирма при содействии госпредприятия "Укргаздобыча" свозила опасные для здоровья людей отходы на обычную свалку и нанесла ущерб государству на 15 миллионов.

"Во время временного хранения отходов бурения не были соблюдены экологические требования, что привело к загрязнению окружающей среды", - добавили в СБУ.

По сообщению правоохранителей, утилизация опасных отходов непосредственно угрожала жизни и здоровью граждан. Согласно результатам лабораторных исследований такие отходы требуют специальной процедуры захоронения.

Во время обысков в офисных помещениях и месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Дословно: "Сейчас планируется сообщение о подозрении другим фигурантам производства, среди которых представители государственных контролирующих органов. "

Напоминаем:

  • 11 сентября в госкомпании "Укргаздобыча", входящая в группу "Нафтогаза", проводили обыски представители органов Генпрокуратуры, ГБР и СБУ.

Темы: экологияГБРСБУ
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