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У Нідерландах відкрили почесне консульство України

Середа, 11 вересня 2019, 18:39

У Нідерландах відбулось урочисте відкриття почесного консульства України, яке діятиме в місті Ден Бош.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Укрінформ".

"Це вперше Україна відкриває почесне консульство в Нідерландах. Звичайно, що вже близько 20 років у нас тут діє посольство, консульський підрозділ, але для того, щоб більш потужно, якісно розвивати економічні стосунки, інвестиційне співробітництво з країною і окремими регіонами потрібно розширювати присутність", - заявив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Почесний консул відповідатиме за три провінції: Північний Брабант, Лімбург та Зіланд.

"Почесне консульство Королівства Нідерландів було у Львові 100 років тому. І сто років знадобилося Україні, щоб мати почесного консула в Нідерландах. Я почуваюся дуже особливо і дуже гордим. І я сподіваюся, що зможу зблизити дві нації", - сказав почесний консул України в Королівстві Нідерланди Карел Бургер Дирвен.

Нагадаємо, нещодавно в Україні почав роботу новий посол Нідерландів Йоганнес де Мол.

Європейська правда

Теми: Нідерландиміжнародна спільнота
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