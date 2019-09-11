У Нідерландах відкрили почесне консульство України

2263 перегляди
Середа, 11 вересня 2019, 18:39

У Нідерландах відбулось урочисте відкриття почесного консульства України, яке діятиме в місті Ден Бош.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Укрінформ".

"Це вперше Україна відкриває почесне консульство в Нідерландах. Звичайно, що вже близько 20 років у нас тут діє посольство, консульський підрозділ, але для того, щоб більш потужно, якісно розвивати економічні стосунки, інвестиційне співробітництво з країною і окремими регіонами потрібно розширювати присутність", - заявив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Почесний консул відповідатиме за три провінції: Північний Брабант, Лімбург та Зіланд.

"Почесне консульство Королівства Нідерландів було у Львові 100 років тому. І сто років знадобилося Україні, щоб мати почесного консула в Нідерландах. Я почуваюся дуже особливо і дуже гордим. І я сподіваюся, що зможу зблизити дві нації", - сказав почесний консул України в Королівстві Нідерланди Карел Бургер Дирвен.

Нагадаємо, нещодавно в Україні почав роботу новий посол Нідерландів Йоганнес де Мол.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Нідерланди міжнародна спільнота


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нідерланди визнали Цемаха підозрюваним у справі MH17 11 вересня 2019, 17:21
Росіяни спростували заяву Нідерландів про вимогу екстрадиції Цемаха 8 вересня 2019, 20:22
Луценко про Цемаха: Росія буде розігрувати карту образи Нідерландів 8 вересня 2019, 13:54
Усі новини
Головні новини
Цемах повертається в Україну
Друга "слуга народу" скнопкодавила
Нідерланди визнали Цемаха підозрюваним у справі MH17
Розпуск ЦВК: голова комісії відповіла на претензії Зеленського 
Усі новини
Made in Ukraine

Як місто надихає на бізнес: історії майстрів хенд-мейду

Медицина

Чи захищають хірургічні маски та респіратори від бактерій

Досвід

Як дітям побороти шкільний стрес?