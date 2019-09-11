В Нидерландах открыли почетное консульство Украины

В Нидерландах состоялось торжественное открытие почетного консульства Украины, которое будет действовать в городе Ден Бош.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Укринформ".

"Впервые Украина открывает почетное консульство в Нидерландах. Конечно, уже около 20 лет у нас здесь действует посольство, консульское подразделение, но для того, чтобы более мощно, качественно развивать экономические отношения, инвестиционное сотрудничество со страной и отдельными регионами нужно расширять присутствие" , - заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Почетный консул будет отвечать за три провинции Северный Брабант, Лимбург и Зиланд.

"Почетное консульство Королевства Нидерландов было во Львове 100 лет назад. И сто лет понадобилось Украине, чтобы иметь почетного консула в Нидерландах. Я чувствую себя очень необычно и очень гордым. И я надеюсь, что смогу сблизить две нации", - сказал почетный консул Украины в Королевстве Нидерланды Карел Бургер Дирвен.

Напомним, недавно в Украине начал работу новый посол Нидерландов Йоханнес де Мол.

Европейская правда