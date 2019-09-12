У Зеленського хочуть захистити дітей від онлайн-загроз

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба разом із керівниками низки профільних міністерств розмірковували над тим, як захистити дітей від онлайн-булінгу, злочинців, порнографії та інших загроз віртуального світу.

Джерело: сайт Офісу президента

Пряма мова Миколи Кулеби: "60% підлітків готові зустрітися з онлайн-другом, котрим може стати будь-хто. У цьому віці діти не пов’язують цифрову та реальну загрози".

Деталі: 92% українських дітей віком до 12 років мають доступ до глобальної мережі. 22% дітей віком до 10 років переглядають порнографічні матеріали.

Уповноважений президента з прав дитини переконаний, що це "прямо дорівнює отриманню травми, яка змінює модель поведінки людини вже в дорослому віці".

фото з сайту Офісу президента

Як додали в Офісі президента, до розробки інструментів захисту дітей, напрацювати які планують вже цьогоріч, долучаться міністерства соцполітики, освіти, цифрової трансформації та культури, молоді і спорту, а також батьки, вчителі, соціальні працівники, волонтери.

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