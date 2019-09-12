У Зеленського хочуть захистити дітей від онлайн-загроз

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Четвер, 12 вересня 2019, 00:20

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба разом із керівниками низки профільних міністерств розмірковували над тим, як захистити дітей від онлайн-булінгу, злочинців, порнографії та інших загроз віртуального світу.

Джерело: сайт Офісу президента

Пряма мова Миколи Кулеби: "60% підлітків готові зустрітися з онлайн-другом, котрим може стати будь-хто. У цьому віці діти не пов’язують цифрову та реальну загрози".

Деталі: 92% українських дітей віком до 12 років мають доступ до глобальної мережі. 22% дітей віком до 10 років переглядають порнографічні матеріали. 

Уповноважений президента з прав дитини переконаний,  що це "прямо дорівнює отриманню травми, яка змінює модель поведінки людини вже в дорослому віці".

 
фото з сайту Офісу президента

Як додали в Офісі президента, до розробки інструментів захисту дітей, напрацювати які планують  вже цьогоріч, долучаться міністерства соцполітики, освіти, цифрової трансформації та культури, молоді і спорту, а також батьки, вчителі, соціальні працівники, волонтери.   

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Нагадаємо:

  • 18 грудня 2018 року Верховна Рада запровадила штрафи за цькування в навчальних закладах: закон про протидію булінгу передбачає штрафи до 3400 гривень.
  • У березні 2019 року учня вперше в історії України покарали штрафом за цькування вчителя.

Українська правда

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Теми: діти інтернет


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