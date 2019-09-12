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У Зеленского хотят защитить детей от онлайн-угроз

Четверг, 12 сентября 2019, 00:20

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с руководителями ряда профильных министерств размышляли над тем, как защитить детей от онлайн-буллинга, преступников, порнографии и других угроз виртуального мира.

Источник: сайт Офиса президента

Прямая речь Николая Кулебы: "60% подростков готовы встретиться с онлайн-другом, которым может стать любой. В этом возрасте дети не связывают цифровую и реальную угрозы".

Детали: 92% украинских детей в возрасте до 12 лет имеют доступ к глобальной сети. 22% детей в возрасте до 10 лет просматривают порнографические материалы.

Уполномоченный президента по правам ребенка убежден, что это "равно получению травмы, которая меняет модель поведения человека уже во взрослом возрасте".

 
фото с сайта офиса президента

Как добавили в Офисе президента, к разработке инструментов защиты детей, разработать которые планируют уже в этом году, присоединятся министерства соцполитики, образования, цифровой трансформации и культуры, молодежи и спорта, а также родители, учителя, социальные работники, волонтеры.

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Напомним:

  • 18 декабря 2018 года Верховная Рада ввела штрафы за травлю в учебных заведениях: закон о противодействии буллингу предусматривает штрафы до 3400 гривен.
  • В марте 2019 года ученика впервые в истории Украины наказали штрафом за травлю учителя.

Украинская правда
Темы: детиинтернет
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