У Зеленского хотят защитить детей от онлайн-угроз
Источник: сайт Офиса президента
Прямая речь Николая Кулебы: "60% подростков готовы встретиться с онлайн-другом, которым может стать любой. В этом возрасте дети не связывают цифровую и реальную угрозы".
Детали: 92% украинских детей в возрасте до 12 лет имеют доступ к глобальной сети. 22% детей в возрасте до 10 лет просматривают порнографические материалы.
Уполномоченный президента по правам ребенка убежден, что это "равно получению травмы, которая меняет модель поведения человека уже во взрослом возрасте".
Как добавили в Офисе президента, к разработке инструментов защиты детей, разработать которые планируют уже в этом году, присоединятся министерства соцполитики, образования, цифровой трансформации и культуры, молодежи и спорта, а также родители, учителя, социальные работники, волонтеры.
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Напомним:
- 18 декабря 2018 года Верховная Рада ввела штрафы за травлю в учебных заведениях: закон о противодействии буллингу предусматривает штрафы до 3400 гривен.
- В марте 2019 года ученика впервые в истории Украины наказали штрафом за травлю учителя.
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