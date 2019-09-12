Американські астрономи знайшли Супер Землю - планету, умови на якій придатні для життя

У Флориді дві групи вчених повідомили, що знайшли планету за 110 світлових років у сузір'ї Лева, температура на якій придатна для життя.

Джерело: АР

Дослівно: "На сьогодні це єдина відома екзопланета, на якій є як вода, так і температура, необхідні для життя".

Деталі: Головний автор команди Лондонського університету Ангелос Ціарас повідомив журналістам, що землеподібні умови існування на цій планеті не можливі. "Єдине питання, яке ми намагаємося вирішити, - це питання придатності для життя".

фото з сайту universe today

Його колега-дослідник із Монреальського університету Бьорн Беннек припускає, що на цій планеті можливий навіть дощ.

Пряма мова: "Це найбільший крок, який зроблено для досягнення нашої кінцевої мети - знайти життя на інших планетах, довести, що ми не самотні".

Астроном із лондонської команди науковців Інго Вальдман зазначила, що "життя там, можливо, розвинулося по-іншому".

Довідково: Планета, відома як K2-18b, виявлена у 2015 році. Вона удвічі більша за Землю. Вважається скелястою, чи тече вода на її поверхні - не відомо. Зірка цієї планети - червоний карлик, значно менший і прохолодніший за наше сонце. Атмосфера також відрізняється від атмосфери Землі.

фото з сайту universe today

Рік на K2-18b рік триває 33 дні. Температура коливається від мінус 73 градуси до плюс 47 градусів Цельсія. На денному небі зірка світиться червоним, бомбардує планету достатньо жорстка радіація. Хмарний покрив планети помірний. Поверхня може бути мокрою або сухою.

У 2020 році NASA має запустити надпотужні телескопи, які допоможуть вченим продовжити спостереження за водним світом планети.

За словами вчених, водяна пара в атмосфері іншого типу екзопланети виявлена вперше.