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Американские астрономы нашли Супер Землю - планету, условия на которой пригодные для жизни

Четверг, 12 сентября 2019, 02:21

Во Флориде две группы ученых сообщили, что нашли планету за 110 световых лет в созвездии Льва, температура на которой пригодна для жизни.

Источник: AP

Дословно: "На сегодня это единственная известная экзопланета, на которой как вода, так и температура, пригодны для жизни".

Детали: Главный автор команды Лондонского университета Ангелос Циарас сообщил журналистам, что землеподобные условия существования на этой планете не возможны. "Единственный вопрос, который мы пытаемся решить, - это вопрос пригодности для жизни".

 
фото с сайта universe today

Его коллега-исследователь из Монреальского университета Берн Беннек предполагает, что на этой планете возможен даже дождь.

Прямая речь Беннека: "Это самый большой шаг, который сделан для достижения нашей конечной цели - найти жизнь на других планетах, доказать, что мы не одиноки".

Астроном из лондонской команды ученых Инго Вальдман отметила, что "жизнь там, возможно, развилась по-другому".

Для справки: Планета, известная как K2-18b, обнаружена в 2015 году. Она вдвое больше Земли. Считается скалистой, течет ли вода на ее поверхности - не известно. Звезда этой планеты - красный карлик, значительно меньше и прохладнее чем наше солнце. Атмосфера также отличается от атмосферы Земли.

 
фото с сайта universe today

Год на K2-18b год продолжается 33 дня. Температура колеблется от минус 73 градусов до плюс 47 градусов Цельсия. На дневном небе звезда светится красным, планету бомбардирует жесткая радиация. Облачный покров планеты умеренный. Поверхность может быть мокрой или сухой.

В 2020 году NASA должна запустить сверхмощные телескопы, которые помогут ученым продолжить наблюдение за водным миром планеты.

По словам ученых, водяной пар в атмосфере другого типа экзопланеты обнаружен впервые.

Украинская правда

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Темы: землякосмоснаука
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