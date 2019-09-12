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ДБР розслідує розтрату 37 млн при будівництві на військовому полігоні

Четвер, 12 вересня 2019, 03:28

Державне бюро розслідувань України розслідує кримінальне провадження про ймовірну розтрату 37 мільйонів гривень під час будівництва табірного містечка на території полігону "Широкий лан" у Миколаївській області.

Джерело: прес-служба ДБР

Дослівно: "Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нанесення збитків державі у сумі близько 37 млн грн під час виконання будівельних робіт на території полігону "Широкий лан"".

Деталі: За попередньою інформацію причиною таких збитків стало недбале ставлення до служби військовослужбовця Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України.

Слідчі встановили, що у 2016 році Міністерство оборони та генеральний підрядник уклали договір на виконання будівельних робіт для будівництва табірного містечка на території полігону "Широкий лан".

За умовами договору об’єкт мав бути повністю готовим та зданим в експлуатацію у 2018 році, однак частина будівельних робіт не була виконана.

У бюро підкреслюють, що згаданий військовослужбовець не проконтролював відповідність обсягу виконаних робіт умовам договору.

Як наслідок, йдеться у повідомленні, компанія-будівельник отримала від МОУ 135 млн грн – 37 млн грн з цієї суми сплачено за роботи, які фактично не виконані, чим завдано відповідну шкоду державі.

Досудове розслідування триває.

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