ГБР расследует растрату 37 млн при строительстве на военном полигоне

Государственное бюро расследований Украины расследует уголовное производство о возможной растрате 37 млн гривен при сторительстве лагерного городка на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения ущерба государству в сумме около 37 млн грн при выполнении строительных работ на территории полигона "Широкий лан".

Детали: По предварительной информации причиной таких убытков стало халатное отношение к службе военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины.

Следователи установили, что в 2016 году Министерство обороны и генеральный подрядчик заключили договор на выполнение строительных работ для строительства лагерного городка на территории полигона "Широкий лан".

По условиям договора объект должен быть полностью готовым и сданным в эксплуатацию в 2018 году, однако часть строительных работ не была выполнена.

В бюро подчеркивают, что упомянутый военнослужащий не проконтролировал соответствие объема выполненных работ условиям договора.

Как следствие, говорится в сообщении, компания-строитель получила от МОУ 135 млн грн - 37 млн грн из этой суммы уплачено за работы, которые фактически не выполнены, чем нанесен соответствующий вред государству.

Досудебное расследование продолжается