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У Дніпрі комунальники зняли прапори з могил загиблих бійців АТО

Четвер, 12 вересня 2019, 06:12

Синьо-жовті прапори, які активісти встановили на Краснопільському цвинтарі біля могил загиблих бійців АТО, зняли дніпровські комунальники. 

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Директорка департаменту соцполітики мерії Дніпра Юлія Дмитрова повідомила, що ініціативна група не узгодила з міською владою та адміністрацією цвинтаря встановлення на кладовищі кількох десятків металевих флагштоків із прапорами.

Дмитрова заявила, що встановленим прапорам не могли гарантувати збереження на цвинтарі, та й на адресу мерії почали надходити скарги. Вона запевнила, що прапори та флагштоки були зняті акуратно й нині вони зберігаються в адміністрації цвинтаря.

 
фото з Facebook

Пряма мова: "Ми розробили стратегію впорядкування цвинтаря. Домовились упродовж пів року встановити однотипні пам’ятники на могилах бійців, імена яких були встановлені. Наступний момент – замінити хрести на могилах невстановлених бійців... встановити єдиний великий флагшток біля пам’ятної стели з Державним прапором України, щоб на державні свята його піднімати, а під час жалобних заходів – приспускати. 

За цими всіма могилами стежить КП "Ритуальні послуги" та адміністрація Краснопільського цвинтаря, яка відповідає за порядок. І приходити й щось там самочинно робити біля чужих могил не можна". 

Тим часом, представниця ініціативної групи, волонтерка батальйону "Донбас" Аліна Смірнова розповіла, що у серпні активісти власним коштом встановили на могилах бійців на Краснопільському кладовищі 8 прапорів батальйону "Донбас" та 21 прапор України.

За її словами, зняття прапорів викликало обурення в ініціаторів проекту й родин загиблих.

 
фото з Facebook

Пряма мова: "Ми наполягатимемо на тому, щоб принаймні прапори батальйону "Донбас" були повернуті на місце, на кожну могилу. На цьому цвинтарі загалом поховано 11 бійців "Донбасу". Якщо вони не повернуть прапори на місце, ми їх встановимо самі. А ще – документи про це ляжуть на стіл президенту".

Повідомлення про зняття прапорів викликало резонанс і в соцмережах.

Українська правда

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Теми: ДніпроАТОволонтериДонбас
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