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В Днепре коммунальщики сняли флаги с могил погибших бойцов АТО

Четверг, 12 сентября 2019, 06:12

Сине-желтые флаги, которые активисты установили на Краснопольском кладбище у могил погибших бойцов АТО, сняли днепровские коммунальщики.

Источник: Радио Свобода

Детали: Директор департамента соцполитики мэрии Днепра Юлия Дмитрова сообщила, что инициативная группа не согласовала с городскими властями и администрацией кладбища установку на кладбище нескольких десятков металлических флагштоков с флагами.

Дмитрова заявила, что установленным флагам не могли гарантировать сохранение на кладбище, и в адрес мэрии начали поступать жалобы. Она заверила, что флаги и флагштоки были сняты аккуратно и сейчас они хранятся в администрации кладбища.

 
фото з Facebook

Прямая речь: "Мы разработали стратегию упорядочения кладбища. Договорились в течение полугода установить однотипные памятники на могилах бойцов, имена которых были установлены. Следующий момент - заменить кресты на могилах неустановленных бойцов ... установить единый большой флагшток у памятной стелы с Государственным флагом Украины, чтобы на праздники его поднимать, а во время траурных мероприятий - приспускать.

За всеми этими могилами следит КП "Ритуальные услуги" и администрация Краснопольского кладбища, которая отвечает за порядок. И приходить и что-то там самовольно делать у чужих могил нельзя".

Между тем, представитель инициативной группы, волонтер батальона "Донбасс" Алина Смирнова рассказала, что в августе активисты за свой счет установили на могилах бойцов на Краснопольском кладбище 8 флагов батальона "Донбасс" и 21 флаг Украины.

По ее словам, снятие флагов вызвало возмущение у инициаторов проекта и семей погибших.

 
фото с Facebook

Прямая речь: "Мы будем настаивать на том, чтобы по крайней мере флаги батальона" Донбасс "были возвращены на место, на каждую могилу. На этом кладбище в общем похоронено 11 бойцов "Донбасса". Если они не вернут флаги на место, мы их установим сами. А еще - документы об этом лягут на стол президенту".

Сообщение о снятии флагов вызвало резонанс и в соцсетях.

Украинская правда

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Темы: ДнепрАТОволонтерыДонбасс
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