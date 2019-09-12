Дубінський відбиратиме членів спостережної ради "Приватбанку"

6336 переглядів
Четвер, 12 вересня 2019, 09:37

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 11 вересня делегував депутата "Слуги народу" Олександра Дубінського до конкурсної комісії з відбору незалежних членів спостережних рад державних банків.

Джерело: колишній нардеп Павло Різаненко у Facebook

Пряма мова: "Комітет вирішив делегувати до конкурсної комісії Олександра Дубінського. Це рішення прийнято майже одноголосно – "за" проголосували всі присутні члени комітету, окрім представниці "Батьківщини", яка утрималась… Бажаю успіхів у роботі наступнику".

Деталі: Конкурсна комісія з відбору незалежних членів спостережних рад державних банків складається з 5 представників (три від Кабінету міністрів, один від Офісу президента, один  від профільного комітету парламенту) та обирає по 6 незалежних членів спостережних рад трьох держбанків (Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк).

Передісторія:

  • Олександр Дубінський працював на каналі "1+1", у програмах "Гроші" і "Українські сенсації".
  • Міський голова Дніпра Борис Філатов заявляв, що на Дубинського має вплив олігарх Ігор Коломойський. Сам Коломойський відмовлявся це коментувати.
  • На парламентських виборах 2019 року кандидат у депутати Володимир Садовнік заявляв, що у Київській області масово підкуповують виборців за 500 гривень на користь Дубінського.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Верховна Рада банки


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Хочуть зробити ручних тваринок" – у "Слузі народу" скаржаться на Офіс президента 12 вересня 2019, 10:10
ВР зобов'язала ФОПів 2-4 груп переходити на касові апарати: кого це стосуватиметься 12 вересня 2019, 09:54
Регламентний комітет викликав Геращенко за "зелених чоловічків" 11 вересня 2019, 21:51
Усі новини
Головні новини
Мерію Дніпра обшукують. Філатов киває на "нечистоплотного олігарха"
Пристайко: Ми пропонуємо провести вибори і на окупованій території
"Ми – всьо", "Це нова реальність": у ЦВК відреагували на рішення Ради
"Слуга народу" вже має 35 потенційних кандидатів у ЦВК
Усі новини
думка

На що нас з дитинства "програмує" LEGO?

здоров'я

Чому буває еректильна дисфункція та як її подолати

школа

Як мотивувати дитину ходити в школу