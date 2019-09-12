Дубінський відбиратиме членів спостережної ради "Приватбанку"

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 11 вересня делегував депутата "Слуги народу" Олександра Дубінського до конкурсної комісії з відбору незалежних членів спостережних рад державних банків.

Джерело: колишній нардеп Павло Різаненко у Facebook

Пряма мова: "Комітет вирішив делегувати до конкурсної комісії Олександра Дубінського. Це рішення прийнято майже одноголосно – "за" проголосували всі присутні члени комітету, окрім представниці "Батьківщини", яка утрималась… Бажаю успіхів у роботі наступнику".

Деталі: Конкурсна комісія з відбору незалежних членів спостережних рад державних банків складається з 5 представників (три від Кабінету міністрів, один від Офісу президента, один від профільного комітету парламенту) та обирає по 6 незалежних членів спостережних рад трьох держбанків (Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк).

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