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Дубінський відбиратиме членів спостережної ради "Приватбанку"

Четвер, 12 вересня 2019, 09:37

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 11 вересня делегував депутата "Слуги народу" Олександра Дубінського до конкурсної комісії з відбору незалежних членів спостережних рад державних банків.

Джерело: колишній нардеп Павло Різаненко у Facebook

Пряма мова: "Комітет вирішив делегувати до конкурсної комісії Олександра Дубінського. Це рішення прийнято майже одноголосно – "за" проголосували всі присутні члени комітету, окрім представниці "Батьківщини", яка утрималась… Бажаю успіхів у роботі наступнику".

Деталі: Конкурсна комісія з відбору незалежних членів спостережних рад державних банків складається з 5 представників (три від Кабінету міністрів, один від Офісу президента, один  від профільного комітету парламенту) та обирає по 6 незалежних членів спостережних рад трьох держбанків (Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк).

Передісторія:

  • Олександр Дубінський працював на каналі "1+1", у програмах "Гроші" і "Українські сенсації".
  • Міський голова Дніпра Борис Філатов заявляв, що на Дубинського має вплив олігарх Ігор Коломойський. Сам Коломойський відмовлявся це коментувати.
  • На парламентських виборах 2019 року кандидат у депутати Володимир Садовнік заявляв, що у Київській області масово підкуповують виборців за 500 гривень на користь Дубінського.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радабанки
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