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Дубинский будет отбирать членов набсовета "Приватбанка"

Четверг, 12 сентября 2019, 09:37

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 11 сентября делегировал депутата "Слуги народа" Александра Дубинского в конкурсную комиссию по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков.

Источник: бывший нардеп Павел Ризаненко в Facebook

Прямая речь: "Комитет решил делегировать в конкурсную комиссию Александра Дубинского. Это решение принято почти единогласно – "за" проголосовали все присутствующие члены комитета, кроме представительницы "Батькивщины", которая воздержалась... Желаю успехов в работе преемнику".

Детали: Конкурсная комиссия по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков состоит из 5 представителей (три от Кабинета министров, один от Офиса президента, один от профильного комитета парламента) и выбирает по 6 независимых членов наблюдательных советов трех госбанков (ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк).

Предыстория:

  • Александр Дубинский работал на канале "1+1", в программах "Гроші" и "Украинские сенсации".
  • Городской глава Днепра Борис Филатов заявлял, что на Дубинского имеет влияние олигарх Игорь Коломойский. Сам Коломойский отказался это комментировать.
  • На парламентских выборах 2019 года кандидат в депутаты Владимир Садовник заявлял, что в Киевской области массово подкупают избирателей за 500 гривен в пользу Дубинского.

Темы: Верховная Радабанки
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