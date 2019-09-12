Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 11 сентября делегировал депутата "Слуги народа" Александра Дубинского в конкурсную комиссию по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков.

Источник: бывший нардеп Павел Ризаненко в Facebook

Прямая речь: "Комитет решил делегировать в конкурсную комиссию Александра Дубинского. Это решение принято почти единогласно – "за" проголосовали все присутствующие члены комитета, кроме представительницы "Батькивщины", которая воздержалась... Желаю успехов в работе преемнику".

Детали: Конкурсная комиссия по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков состоит из 5 представителей (три от Кабинета министров, один от Офиса президента, один от профильного комитета парламента) и выбирает по 6 независимых членов наблюдательных советов трех госбанков (ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк).

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