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У Кличка дозволили фірмі з орбіти Микитася будувати 50-метровий ТЦ у центрі Києва

Четвер, 12 вересня 2019, 09:40
У Кличка дозволили фірмі з орбіти Микитася будувати 50-метровий ТЦ у центрі Києва

Київська адміністрація видала фірмі з орбіти екс-нардепа Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового торгового комплексу біля "Зоряного" у Печерському районі столиці.

Джерело: "Наші гроші".

Дослівно: "Департамент містобудування КМДА 20 серпня видав ТОВ "Філософія девелопмента" містобудівні умови та обмеження для реконструкції корпусу заводу "Арсенал" під адміністративну будівлю з паркінгом. Про це свідчать дані офіційного сайту Департаменту".

Деталі. Офісно-торговельний комплекс планують звести на ділянці площею 1,36 га по вулиці Московська, 8 (перехрестя вулиці Московської та Кловського узвозу).  

 

Граничну висоту об’єкта дозволили на рівні 50,7 м, попри те, що ділянка розташована у центральному історичному ареалі Києва, де дозволене будівництво не вище 27 м. 

Корпус заводу з ділянкою "Укргазбанк" продав через СЕТАМ на початку квітня. Вартість угоди становила 563,71 мільйона гривень.    

У квітні право власності на майно зареєстрували за фірмою "Філософія девелопмента", яка пов’язана з корпорацією "Укрбуд" екс-нардепа Максима Микитася.

За даними Youcontrol, ТОВ "Філософія девелопмента" у квітні 2018 року створили В’ячеслав Мармиш і Андрій Марцинів. Мармиш працював прокурором Шевченківського району, але був звільнений одразу після Майдану у 2014 році. У 2015 році він вже працював заступником президента корпорації "Укрбуд".

Також відзначається, що оцінювачку майна, якій оголошено підозру у справі НАБУ про завдання збитків на 81 мільйон гривень при обміні квартир для Нацгвардії з центру Києва на околиці за участі "Укрбуду", наразі захищають адвокати з адвокатського об’єднання "Айтлекс", очолюваного Мармишем.

Наразі засновниками компанії "Філософія девелопмента" є ТОВ "А.В.Інвестиції", власником якого є колишній прокурор прокуратури Київської області, а донедавна начальник відділу Одеської митниці Юрій Грегуль  і ТОВ "Монтаді", бенефіціарним власником якого значиться Алла Виговська.

На купленій ділянці "Укрбуд" збирається побудувати бізнес-центр "Arsenal Plaza". Одразу через дорогу знаходиться кінотеатр "Зоряний", який зараз теж реконструюють. На "Зоряному" під час цих робіт добудували три нових поверхи без відповідних дозвільних документів.

Теми: КиївбудівництвоВіталій Кличко
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