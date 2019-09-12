У Кличко разрешили фирме с орбиты Микитася строить 50-метровый ТЦ в центре Киева

Киевская администрация выдала фирме с орбиты экс-нардепа Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового торгового комплекса возле "Зоряного" в Печерском районе столицы.

Источник: "Наші гроші".

Дословно: "Департамент градостроительства КГГА 20 августа выдал ООО "Философия девелопмента" градостроительные условия и ограничения для реконструкции корпуса завода "Арсенал" под административное здание с паркингом. Об этом свидетельствуют данные официального сайта Департамента".

Детали. Офисно-торговый комплекс планируют построить на участке площадью 1,36 га по улице Московская, 8 (перекресток улицы Московской и Кловского спуска).

Предельную высоту объекта разрешили на уровне 50,7 м, несмотря на то, что участок расположен в центральном историческом ареале Киева, где разрешено строительство не выше 27 м.

Корпус завода с участком "Укргазбанк" продал через СЕТАМ в начале апреля. Стоимость сделки составила 563,71 миллиона гривен.

В апреле право собственности на имущество зарегистрировали за фирмой "Философия девелопмента", которая связана с корпорацией "Укрбуд" экс-нардепа Максима Микитася.

По данным Youcontrol, ООО "Философия девелопмента" в апреле 2018 года создали Вячеслав Мармыш и Андрей Марцин. Мармыш работал прокурором Шевченковского района, но был уволен сразу после Майдана в 2014 году. В 2015 году он уже работал заместителем президента корпорации "Укрбуд".

Также отмечается, что оценивателя имущества, которой объявлено подозрение по делу НАБУ о нанесении ущерба на 81 миллион гривен при обмене квартир для Нацгвардии из центра Киева на окраину с участием "Укрбуда", сейчас защищают адвокаты из адвокатского объединения "Айтлекс", возглавляемого Мармышем.

Сейчас учредителем компании "Философия девелопмента" является ООО "А.В.Инвестиции", владелец которого бывший прокурор прокуратуры Киевской области, а до недавнего времени начальник отдела Одесской таможни Юрий Грегуль и ООО "Монтадет", бенефициарным владельцем которого значится Алла Выговская.

На купленном участке "Укрбуд" собирается построить бизнес-центр "Arsenal Plaza". Сразу через дорогу находится кинотеатр "Зоряный", который сейчас тоже реконструируют. На "Зоряном" во время этих работ достроили три новых этажа без соответствующих разрешительных документов.