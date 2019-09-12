"Хочуть зробити ручних тваринок" – у "Слузі народу" скаржаться на Офіс президента

Депутати "Слуги народу" дуже незадоволені проектом закону №1038 про внесення змін до закону про статус народного депутата, яким пропонується позбавляти нардепів мандата за невходження у фракцію та також за припинення членства у фракції.

Джерело: коментарі співрозмовників УП у Верховній Раді.

Пряма мова: "Вони з нами не рахуються".

Деталі: Депутати скаржаться, що Офіс президента та керівництво партії хочуть зробити з фракції "абсолютно ручних тваринок".

Наразі у ВР зареєстровані 2 законопроекти №1038 та №1045-1, які передбачають позбавлення мандату депутата, якщо той не увійшов до фракції партії, від якої обирався, чи яка його висувала, або вийшов з фракції.

Перший пропонує прописати у законі про статус народного депутата те, що забрати мандат у депутата можуть за "невходження його до депутатської фракції політичної партії, за списками якої його було обрано народним депутатом у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі чи яка була суб’єктом його висування у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, або припинення його членства в такій фракції".

Законопроект №1045-1 пропонує закріпити, що нардеп може входити до складу лише депутатської фракції тієї політичної партії, за виборчим списком якої його було обрано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, чи яка була суб’єктом його висування у одномандатному виборчому окрузі.

У разі невходження нардепа-списочника чи нардепа-мажоритарника до депутатської фракції політичної партії, яка його висувала, його повноваження припиняються з дня ухвалення рішення вищим керівним органом відповідної політичної партії.

Передісторія: