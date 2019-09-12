"Хочуть зробити ручних тваринок" – у "Слузі народу" скаржаться на Офіс президента

46273 перегляди
Четвер, 12 вересня 2019, 10:10

Депутати "Слуги народу" дуже незадоволені проектом закону №1038 про внесення змін до закону про статус народного депутата, яким пропонується позбавляти нардепів мандата за невходження у фракцію та також за припинення членства у фракції.

Джерело: коментарі співрозмовників УП у Верховній Раді.  

Пряма мова: "Вони з нами не рахуються".

Деталі: Депутати скаржаться, що Офіс президента та керівництво партії хочуть зробити з фракції "абсолютно ручних тваринок".

Наразі у ВР зареєстровані 2 законопроекти №1038 та №1045-1, які передбачають позбавлення мандату депутата, якщо той не увійшов до фракції партії, від якої обирався, чи яка його висувала, або вийшов з фракції.

Перший пропонує прописати у законі про статус народного депутата те, що забрати мандат у депутата можуть за "невходження його до депутатської фракції політичної партії, за списками якої його було обрано народним депутатом у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі чи яка була суб’єктом його висування у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, або припинення його членства в такій фракції".

Законопроект №1045-1 пропонує закріпити, що нардеп може входити до складу лише депутатської фракції тієї політичної партії, за виборчим списком якої його було обрано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, чи яка була суб’єктом його висування у одномандатному виборчому окрузі.

У разі невходження нардепа-списочника чи нардепа-мажоритарника до депутатської фракції політичної партії, яка його висувала, його повноваження припиняються з дня ухвалення рішення вищим керівним органом відповідної політичної партії.

Передісторія:

  • Раніше імперативний мандат працював у випадку виключно списочників (як це було у 2016 році, коли з'їзд партії БПП "Солідарність" ухвалив рішення відібрати депутатський мандат у Миколи Томенка та Єгора Фірсова, які вийшли з фракції БПП), а мажоритарники звільнялися від цього правила.

Роман Кравець, Ірина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Слуга народу Верховна Рада законодавство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Друга "слуга народу" скнопкодавила 11 вересня 2019, 19:15
"Слугу народу" спіймали на кнопкодавстві в другому ряду   11 вересня 2019, 15:45
Трагічна симфонія незалежності ДБР. Зміни в закон 11 вересня 2019, 13:00
Усі новини
Головні новини
Мерію Дніпра обшукують. Філатов киває на "нечистоплотного олігарха"
Пристайко: Ми пропонуємо провести вибори і на окупованій території
"Ми – всьо", "Це нова реальність": у ЦВК відреагували на рішення Ради
"Слуга народу" вже має 35 потенційних кандидатів у ЦВК
Усі новини
думка

На що нас з дитинства "програмує" LEGO?

здоров'я

Чому буває еректильна дисфункція та як її подолати

школа

Як мотивувати дитину ходити в школу