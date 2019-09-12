"Хотят сделать ручных зверят" – в "Слуге народа" жалуются на Офис президента

Депутаты "Слуги народа" очень недовольны проектом закона №1038 о внесении изменений в закон о статусе народного депутата, которым предлагается лишать нардепов мандата за невхождение во фракцию и также за прекращение членства во фракции.

Источник: комментарии собеседников УП в Верховной Раде.

Прямая речь: "Они с нами не считаются".

Детали: Депутаты жалуются, что Офис президента и руководство партии хотят сделать из фракции "абсолютно ручных животных".

Сейчас в ВР зарегистрированы 2 законопроекта №1038 и №1045-1, предусматривающих лишение мандата депутата, если тот не вошел во фракцию партии, от которой избирался/которая его выдвигала, или вышел из фракции.

Первый предлагает прописать в законе о статусе народного депутата то, что забрать мандат у депутата могут за "невхождение его в депутатскую фракцию политической партии, по спискам которой он был избран народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе или которая была субъектом его выдвижения в одномандатном мажоритарном избирательном округе, или прекращение его членства в такой фракции".

Законопроект №1045-1 предлагает закрепить, что нардеп может входить в состав только депутатской фракции той политической партии, по избирательному списку которой он был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе, или которая была субъектом его выдвижения в одномандатном избирательном округе.

В случае невхождения нардепа-списочника или нардепа-мажоритарщика в депутатскую фракцию политической партии, которая его выдвигала, его полномочия прекращаются со дня принятия решения высшим руководящим органом соответствующей политической партии.

Предыстория: