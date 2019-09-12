Зеленський ще перетасував Службу безпеки

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Четвер, 12 вересня 2019, 11:45

Президент Володимир Зеленський провів кілька кадрових призначень в Службі безпеки України.

Джерело: укази на сайті глави держави

Деталі: Начальником Департаменту контррозвідки СБУ призначено полковника Олександра Руснака. Крім цього Зеленський також звільнив та призначив кілька начальників регіональних управлінь.  

Звільнено начальника управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області Петра Дідуха. Віталія Найду звільнено з посади голови управління СБУ в Тернопільській області

СБУ Миколаївщини очолив Віталій Герсак замість Юрія Пасіка.

Начальником управління Служби безпеки України в Харківській області призначено Миколу Найдича замість Андрія Носача.

Крім цього Борис Безруков очолив управління СБУ Запорізької області, а Віталію Монастирецькому віддали у відання управління спецслужби Чернівецької області.

Українська правда

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Теми: СБУ


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