Зеленський ще перетасував Службу безпеки
Президент Володимир Зеленський провів кілька кадрових призначень в Службі безпеки України.
Джерело: укази на сайті глави держави
Деталі: Начальником Департаменту контррозвідки СБУ призначено полковника Олександра Руснака. Крім цього Зеленський також звільнив та призначив кілька начальників регіональних управлінь.
Звільнено начальника управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області Петра Дідуха. Віталія Найду звільнено з посади голови управління СБУ в Тернопільській області
СБУ Миколаївщини очолив Віталій Герсак замість Юрія Пасіка.
Начальником управління Служби безпеки України в Харківській області призначено Миколу Найдича замість Андрія Носача.
Крім цього Борис Безруков очолив управління СБУ Запорізької області, а Віталію Монастирецькому віддали у відання управління спецслужби Чернівецької області.
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