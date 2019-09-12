Зеленский еще перетасовал Службу безопасности
Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых назначений в Службе безопасности Украины.
Источник: указы на сайте главы государства
Детали: Начальником Департамента контрразведки СБУ назначен полковник Александр Руснака Кроме этого Зеленский также уволил и назначил несколько начальников региональных управлений.
Уволен начальник управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области Петр Дидух. Виталий Найда освобожден от должности главы управления СБУ в Тернопольской области.
СБУ Николаевщины возглавил Виталий Герсак вместо Юрия Пасика.
Начальником управления Службы безопасности Украины в Харьковской области назначен Николай Найдич вместо Андрея Носача.
Кроме этого Борис Безруков возглавил управление СБУ Запорожской области, а Виталию Монастырецкому отдали в ведение управления спецслужбы Черновицкой области.
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