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Зеленский еще перетасовал Службу безопасности

Четверг, 12 сентября 2019, 11:45

Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых назначений в Службе безопасности Украины.

Источник: указы на сайте главы государства

Детали: Начальником Департамента контрразведки СБУ назначен полковник Александр Руснака Кроме этого Зеленский также уволил и назначил несколько начальников региональных управлений.

Уволен начальник управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области Петр Дидух. Виталий Найда освобожден от должности главы управления СБУ в Тернопольской области.

СБУ Николаевщины возглавил Виталий Герсак вместо Юрия Пасика.

Начальником управления Службы безопасности Украины в Харьковской области назначен Николай Найдич вместо Андрея Носача.

Кроме этого Борис Безруков возглавил управление СБУ Запорожской области, а Виталию Монастырецкому отдали в ведение управления спецслужбы Черновицкой области.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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