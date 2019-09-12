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У п'ятницю 13-го буде синоптична розкіш, в суботу – похолодання

Четвер, 12 вересня 2019, 12:25

Найближчої доби синоптична ситуація в Україні ще не зміниться, продовжить панувати суха і тепла повітряна маса.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У п'ятницю по всій Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 13-18°, вдень 23-28°, на півдні країни місцями 30°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 14-19°.

У Києві – сухо і тепло: температура вночі 10-12°, вдень 25-27°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 13 вересня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 32,1 градусів в 1905 році, а найнижча вночі - на позначці 3,0 градуса вище нуля в 1893 році.

У суботу вночі без опадів, а вдень по всій Україні, крім південних областей, місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°, на півдні та сході 23-28°.

У Києві – вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

12 вересня в 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 19-23°, в Дніпрі в межах Києва 20°.

Синоптик Наталка Діденко також попереджає, що в суботу-неділю довготривалий приємний диктат антициклону порушить холодний атмоферний фронт.

Фронт принесе дощі на Захід та Північ України вкупі зі зниженням температури повітря.

"А завтра - все ще синоптична розкіш, не пропустіть цей день, він буде хорошим, не зважаючи на збіг п’ятниця, тринадцяте", – зазначає Діденко.

Теми: погода
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