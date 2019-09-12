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В пятницу 13-го будет синоптическая роскошь, в субботу – похолодание

Четверг, 12 сентября 2019, 12:25

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в Украине еще не изменится, продолжит господствовать сухая и теплая воздушная масса.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

В пятницу по всей Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей 13-18°, днем 23-28°, на юге страны местами 30°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 14-19°.

В Киеве – сухо и тепло: температура ночью 10-12°, днем 25-27°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 13 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 32,1 градусов в 1905 году, а самая низкая ночью – на отметке 3,0 градуса выше ноля в 1893 году.

В субботу ночью без осадков, а днем по всей Украине, кроме южных областей, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°, на юге и востоке 23-28°.

В Киеве – ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

12 сентября в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 19-23°, в Днепре в пределах Киева 20°.

Синоптик Наталья Диденко также предупреждает, что в субботу-воскресенье длительный приятный диктат антициклона нарушит холодный атмоферний фронт.

Фронт принесет дожди на Запад и Север Украины вместе со снижением температуры воздуха.

"А завтра - все еще синоптическая роскошь, не пропустите этот день, он будет хорошим, несмотря на совпадение пятница, тринадцатое", - отмечает Диденко.

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Темы: погода
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