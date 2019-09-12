Керівництво Приватбанку звинувачує поліцію в тиску і дискредитації
Глава правління Приватбанку Петро Крумханзл, коментуючи обшуки, заявив, що поліція намагається дискредитувати банк.
Джерело: LIGA.net.
Пряма мова Крумханзла: "Нас турбує позиція деяких правоохоронних органів по банку. Банк беззаперечно виконує всі норми закону і завжди співпрацює з правоохоронними органами. Але треба визнати, що все частіше дії правоохоронців виглядають як спроби тиску і дискредитації банку".
Деталі: За словами глави правління, Приватбанк готовий відстоювати свої позиції в судах і захищатиме ділову репутацію своїх співробітників від наклепу.
Що цьому передувало: 11 вересня Соборне відділення поліції міста Дніпро проводило обшуки у Центральному офісі Приватбанку. Обшуки проводили за статтею 264 Кримінального кодексу (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).
Передісторія:
- Печерський районний суд Києва 5 липня задовольнив клопотання ТОВ "Пріватофіс", пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії.
- Як повідомлялося, уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн.
- Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.
- Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.
- Згідно з даними Нацбанку, Приватбанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) займав 1-е місце серед 77 банків.
- Національний банк подав проти екс-співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського позов до суду, у якому вимагає стягнути з олігарха 4,26 мільярда гривень за кредитом рефінансування, який НБУ видав Приватбанку на поруки Коломойського.