Керівництво Приватбанку звинувачує поліцію в тиску і дискредитації

Глава правління Приватбанку Петро Крумханзл, коментуючи обшуки, заявив, що поліція намагається дискредитувати банк.

Джерело: LIGA.net.

Пряма мова Крумханзла: "Нас турбує позиція деяких правоохоронних органів по банку. Банк беззаперечно виконує всі норми закону і завжди співпрацює з правоохоронними органами. Але треба визнати, що все частіше дії правоохоронців виглядають як спроби тиску і дискредитації банку".

Деталі: За словами глави правління, Приватбанк готовий відстоювати свої позиції в судах і захищатиме ділову репутацію своїх співробітників від наклепу.

Що цьому передувало: 11 вересня Соборне відділення поліції міста Дніпро проводило обшуки у Центральному офісі Приватбанку. Обшуки проводили за статтею 264 Кримінального кодексу (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

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