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Керівництво Приватбанку звинувачує поліцію в тиску і дискредитації

Четвер, 12 вересня 2019, 12:35

Глава правління Приватбанку Петро Крумханзл, коментуючи обшуки, заявив, що поліція намагається дискредитувати банк.

Джерело: LIGA.net.

Пряма мова Крумханзла: "Нас турбує позиція деяких правоохоронних органів по банку. Банк беззаперечно виконує всі норми закону і завжди співпрацює з правоохоронними органами. Але треба визнати, що все частіше дії правоохоронців виглядають як спроби тиску і дискредитації банку".

Деталі: За словами глави правління, Приватбанк готовий відстоювати свої позиції в судах і захищатиме ділову репутацію своїх співробітників від наклепу.

Що цьому передувало: 11 вересня Соборне відділення поліції міста Дніпро проводило обшуки у Центральному офісі Приватбанку. Обшуки проводили за статтею 264 Кримінального кодексу (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Передісторія:

  • Печерський районний суд Києва 5 липня задовольнив клопотання ТОВ "Пріватофіс", пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії.
  • Як повідомлялося, уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн.
  • Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.
  • Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.
  • Згідно з даними Нацбанку, Приватбанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) займав 1-е місце серед 77 банків.
  • Національний банк подав проти екс-співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського позов до суду, у якому вимагає стягнути з олігарха 4,26 мільярда гривень за кредитом рефінансування, який НБУ видав Приватбанку на поруки Коломойського.

Теми: банкиПриват
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