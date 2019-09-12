Руководство Приватбанка расценивает обыски как давление и дискредитацію
Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл, комментируя обыски, заявил, что полиция пытается дискредитировать банк.
Источник: LIGA.net.
Прямая речь Крумханзла: " Нас беспокоит позиция некоторых правоохранительных органов по банку. Банк беспрекословно выполняет все нормы закона и всегда сотрудничает с правоохранительными органами. Но надо признать, что все чаще действия правоохранителей выглядят как попытки давления и дискредитации банка".
Детали: По словам главы правления, Приватбанк готов отстаивать свои позиции в судах и защищать деловую репутацию своих сотрудников от клеветы.
Что этому предшествовало: 11 сентября Соборное отделение полиции города Днепр проводило обыски в центральном офисе Приватбанка. Обыски проводили по статье 264 Уголовного кодекса (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).
Предыстория:
- Печерский районный суд Киева 5 июля удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис", связанного с Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании.
- Как сообщалось, правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
- Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
- В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
- Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.
- Национальный банк подал против экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского иск в суд, в котором требует взыскать с олигарха 4,26 миллиарда гривен по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал Приватбанку на поруки Коломойского.
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