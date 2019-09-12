Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл, комментируя обыски, заявил, что полиция пытается дискредитировать банк.

Источник: LIGA.net.

Прямая речь Крумханзла: " Нас беспокоит позиция некоторых правоохранительных органов по банку. Банк беспрекословно выполняет все нормы закона и всегда сотрудничает с правоохранительными органами. Но надо признать, что все чаще действия правоохранителей выглядят как попытки давления и дискредитации банка".

Детали: По словам главы правления, Приватбанк готов отстаивать свои позиции в судах и защищать деловую репутацию своих сотрудников от клеветы.

Что этому предшествовало: 11 сентября Соборное отделение полиции города Днепр проводило обыски в центральном офисе Приватбанка. Обыски проводили по статье 264 Уголовного кодекса (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

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