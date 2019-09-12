Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Руководство Приватбанка обвиняет полицию в давлении и дискредитации

Четверг, 12 сентября 2019, 12:35

Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл, комментируя обыски, заявил, что полиция пытается дискредитировать банк.

Источник: LIGA.net.

Прямая речь Крумханзла: "Нас беспокоит позиция некоторых правоохранительных органов по банку. Банк беспрекословно выполняет все нормы закона и всегда сотрудничает с правоохранительными органами. Но надо признать, что все чаще действия правоохранителей выглядят как попытки давления и дискредитации банка".

Детали: По словам главы правления, Приватбанк готов отстаивать свои позиции в судах и защищать деловую репутацию своих сотрудников от клеветы.

Что этому предшествовало: 11 сентября Соборное отделение полиции города Днепр проводило обыски в центральном офисе Приватбанка. Обыски проводили по статье 264 Уголовного кодекса (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Предыстория:

  • Печерский районный суд Киева 5 июля удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис", связанного с Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании.
  • Как сообщалось, правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
  • Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
  • В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
  • Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.
  • Национальный банк подал против экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского иск в суд, в котором требует взыскать с олигарха 4,26 миллиарда гривен по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал Приватбанку на поруки Коломойского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: банкиПриват
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
банки
Райффайзен откладывает выход из России: Австрия защищает связи с Москвой
МИД о возможных уступках банка РФ ради "зерновой сделки": Шантажист не останавливается
"Сенс Банк" после национализации может возглавить бывшая топ-менеджерка Приватбанка - Forbes
Последние новости
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
Все новости...
Реклама: