У Чорнобильській зоні вже добу гасять лісову пожежу

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Четвер, 12 вересня 2019, 12:44

Рятувальники й пожежники продовжують ліквідовувати пожежу поблизу села Нові Соколи Іванківського району на площі близько 6 га та 14 га у Чорнобильській зоні.

Джерело: ДСНС у Київській області

Деталі: За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, там зайнялася лісова підстилка. Горить окремими осередками, місцями з переходом у верхову пожежу. Наразі до гасіння пожежі залучено 101 людину особового складу та 12 одиниць техніки. Також працює авіація: 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8.

 
 

Жертв та постраждалих немає.

Займання відбулося 11 вересня о 12:25 на території Димарського лісництва.

 

Українська правда

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Теми: пожежа ДСНС Київська область


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