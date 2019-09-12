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В Чернобыльской зоне уже сутки тушат лесной пожар

Четверг, 12 сентября 2019, 12:44

Спасатели и пожарные продолжают ликвидировать пожар вблизи села Новые Соколы Иванковского района на площади около 6 га и 14 га в Чернобыльской зоне.

Источник: ГСЧС в Киевской области

Детали: По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, там загорелась лесная подстилка. Горит отдельными ячейками, местами переходя в верховой пожар.

 
 

Сейчас к тушению пожара привлечен 101 человек личного состава и 12 единиц техники. Также работает авиация: 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8.

Жертв и пострадавших нет.

Возгорание произошло 11 сентября в 12:25 на территории Дымарского лесничества.

 

Украинская правда
Темы: пожарГСЧСКиевская область
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