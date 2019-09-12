Правоохоронці стежили за бізнесменами за гроші – СБУ

Служба безпеки України припинила у Києві діяльність групи осіб, які збували замовникам інформацію, отриману в ході проведення незаконних оперативно-технічних заходів.

Джерело: СБУ

Деталі: Протиправною діяльністю займалися колишні та чинні працівники Національної поліції, СБУ та кияни, яких уже притягували до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували, що з 2015 року зловмисники систематично прослуховували абонентів стільникового зв’язку, проводили візуальне спостереження за об’єктами.

Зловмисники також зламували облікові записи користувачів у соціальних мережах, електронній пошті та популярних месенджерах, а також незаконно втручалися до інформаційних ресурсів правоохоронних органів.

Учасники групи підшукували клієнтів серед представників бізнес кіл.

Розцінки залежали від складності завдання і сягали кількох тисяч доларів за "комплекс послуг".

Участь у нелегальному бізнесі кожного із зловмисників була чітко визначена. Організатори –двоє мешканців столиці – відповідали за пошук клієнтів та прийом замовлень. Колишні поліцейські ‒ проводили візуальне спостереження, контактували з посадовцями у поліції та СБУ. Чинны правоохоронці безпосередньо здійснювали прослуховування.

У ході проведення багатоходової спецоперації правоохоронці затримали 6 учасників групи під час передачі замовнику флеш-носія з тижневим звітом трафіку з’єднань його бізнес-конкурента.

Під час проведення обшуків за місцями проживання та роботи зловмисників у Києві та Харкові співробітники СБУ вилучили зведені звіти за результатами незаконно проведених негласних слідчих розшукових дій, шкідливе програмне забезпечення для несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерної техніки.

Також виявлено копії баз даних органів державної влади, підроблені посвідчення працівників правоохоронних органів, набої до автоматичної стрілецької зброї, комп’ютерну техніку із доказами здійснення протиправної діяльності.

Наразі тривають слідчі дії.

Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри за статтями 328 і 359 Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.