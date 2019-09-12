Правоохранители следили за бизнесменами за деньги – СБУ

Служба безопасности Украины пресекла в Киеве деятельность группы лиц, которые сбывали заказчикам информацию, полученную в ходе проведения незаконных оперативно-технических мероприятий.

Источник: СБУ

Детали: Противоправной деятельностью занимались бывшие и действующие работники Национальной полиции, СБУ и киевляне, которых уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали, что с 2015 года злоумышленники систематически прослушивали абонентов сотовой связи, проводили визуальное наблюдение за объектами.

Злоумышленники также взламывали аккаунты пользователей в социальных сетях, электронной почте и популярных мессенджерах, а также незаконно вмешивались в информационные ресурсы правоохранительных органов.

Участники группы подыскивали клиентов среди представителей бизнес кругов.

Расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за "комплекс услуг".

Участие в нелегальном бизнесе каждого из злоумышленников было четко определено. Организаторы – двое жителей столицы – отвечали за поиск клиентов и прием заказов. Бывшие полицейские проводили визуальное наблюдение, контактировали с чиновниками в полиции и СБУ. Действующие правоохранители – непосредственно вели прослушку.

В ходе проведения многоходовой спецоперации правоохранители задержали 6 участников группы во время передачи заказчику флэш-носителя с недельным отчетом трафика соединений его бизнес-конкурента.

Во время проведения обысков по местам жительства и работы злоумышленников в Киеве и Харькове сотрудники СБУ изъяли сводные отчеты по результатам незаконно проведенных негласных следственных розыскных действий, вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в работу компьютерной техники.

Также обнаружены копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы автоматического стрелкового оружия, компьютерная техника с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по статьям 328 и 359 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.