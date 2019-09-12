ЄС на півроку продовжив персональні санкції проти Росії

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Четвер, 12 вересня 2019, 15:29

Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти осіб і компаній за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на пів року до 15 березня 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті Ради ЄС.

Заходи передбачають заморожування активів та обмеження на в'їзд. Зараз вони поширюються на 170 фізичних осіб та 44 юридичні особи.

Рішення було прийнято Радою у письмовій формі. Правові акти будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС 13 вересня 2019 року.

Інші заходи ЄС, реалізовані у відповідь на кризу в Україні, включають:

Економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, діють до 31 січня 2020 року.

Обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя, обмежені територією Криму та Севастополя, діють до 23 червня 2020 року.

Санкції були вперше запроваджені у 2014 році у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів.

Під час останнього продовження рішення про санкції ЄС включив до цього переліку 8 росіян, причетних до інциденту 25 листопада минулого року в районі Керченської протоки, в результаті якого були захоплені українські кораблі та моряки.

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Теми: ЄС санкції Росія


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