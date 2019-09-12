Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС на півроку продовжив персональні санкції проти Росії

Четвер, 12 вересня 2019, 15:29

Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти осіб і компаній за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на пів року до 15 березня 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті Ради ЄС.

Заходи передбачають заморожування активів та обмеження на в'їзд. Зараз вони поширюються на 170 фізичних осіб та 44 юридичні особи.

Рішення було прийнято Радою у письмовій формі. Правові акти будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС 13 вересня 2019 року.

Інші заходи ЄС, реалізовані у відповідь на кризу в Україні, включають:

Економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, діють до 31 січня 2020 року.

Обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя, обмежені територією Криму та Севастополя, діють до 23 червня 2020 року.

Санкції були вперше запроваджені у 2014 році у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів.

Під час останнього продовження рішення про санкції ЄС включив до цього переліку 8 росіян, причетних до інциденту 25 листопада минулого року в районі Керченської протоки, в результаті якого були захоплені українські кораблі та моряки.

Теми: ЄСсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
ЄС
У ЄС уперше продали більше електрокарів, ніж дизельних авто
Депутати Європарламенту закликають лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16
Україна може розглянути дзеркальні заходи у разі продовження ЄС обмежень агроекспорту
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: