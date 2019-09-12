ЕС на полгода продлил персональные санкции против России
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Четверг, 12 сентября 2019, 15:29
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Совета ЕС.
Меры предусматривают замораживание активов и ограничение на поездки. Сейчас они распространяются на 170 физических лиц и 44 юридических лиц.
Решение было принято Советом в письменной форме. Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 13 сентября.
Другие меры ЕС, реализованные в ответ на кризис в Украине, включают:
Экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, действуют до 31 января 2020 года.
Ограничительные меры за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя, действуют до 23 июня 2020 года.
Санкции были впервые введены в 2014 году в виде запрета на въезд и замораживание активов.
Во время последнего продления решение о санкциях ЕС включил в этот перечень 8 россиян, причастных к инциденту 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива, в результате которого были захвачены украинские корабли и моряки.
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