Зеленський: "Формулу Штайнмаєра" розглядатимуть лідери чотирьох держав

Президент Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".

Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Формулу Штайнмаєра" і всі пункти мінських угод розглядатимуть і ухвалюватимуть рішення лідери чотирьох держав", - сказав український лідер.

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