Зеленський: "Формулу Штайнмаєра" розглядатимуть лідери чотирьох держав
Президент Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".
Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Києві, повідомляє "Європейська правда".
"Формулу Штайнмаєра" і всі пункти мінських угод розглядатимуть і ухвалюватимуть рішення лідери чотирьох держав", - сказав український лідер.
Нагадаємо:
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.
- Україна, Франція та Німеччина наполягають на проведенні саміту лідерів вже у вересні.
- На зустрічі у "нормандському форматі" на рівні політичних радників у Берліні 2 вересня йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.
- Як заявила в середу посол Франції в Росії Сільві Берману, Франція очікує відповіді Москви щодо дати "нормандського" саміту.
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