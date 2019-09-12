Зеленський: "Формулу Штайнмаєра" розглядатимуть лідери чотирьох держав

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Четвер, 12 вересня 2019, 17:43

Президент Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".

Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Формулу Штайнмаєра" і всі пункти мінських угод розглядатимуть і ухвалюватимуть рішення лідери чотирьох держав", - сказав український лідер.

Нагадаємо:

  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.
  • Україна, Франція та Німеччина наполягають на проведенні саміту лідерів вже у вересні.
  • На зустрічі у "нормандському форматі" на рівні політичних радників у Берліні 2 вересня йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.
  • Як заявила в середу посол Франції в Росії Сільві Берману, Франція очікує відповіді Москви щодо дати "нормандського" саміту.

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Теми: Зеленський Мінські угоди


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