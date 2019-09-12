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Зеленский: "Формулу Штайнмайера" будут рассматривать лидеры четырех государств

Четверг, 12 сентября 2019, 17:43

Президент Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".

Об этом Зеленский заявил на совместной пресс конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Формулу Штайнмайера" и все пункты минских соглашений будут рассматривать и принимать решения лидеры четырех государств", - сказал украинский лидер.

Напомним:

  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.
  • Украина, Франция и Германия настаивают на проведении саммита лидеров уже в сентябре.
  • На встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников в Берлине 2 сентября речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.
  • Как заявила в среду посол Франции в России Сильви Берману, Франция ожидает ответа Москвы о дате "нормандского" саммита.

Темы: ЗеленскийМинские соглашения
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