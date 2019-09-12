Зеленский: "Формулу Штайнмайера" будут рассматривать лидеры четырех государств

Президент Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".

Об этом Зеленский заявил на совместной пресс конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Формулу Штайнмайера" и все пункты минских соглашений будут рассматривать и принимать решения лидеры четырех государств", - сказал украинский лидер.

Напомним: